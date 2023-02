Il Governatore della Lombardia: 'Ho chiamato Occhiuto per scusarmi delle parole di Majorino'

“Si creano anche degli squilibri a livello di relazioni. Ho dovuto chiamare Occhiuto per scusarmi delle parole di Majorino, mi sono sentito in imbarazzo. Noi apprezziamo i calabresi, i siciliani, tutte le persone che sono venute nella nostra regione e con il loro lavoro hanno contribuito a fare grande questa regione. Ho pensato fosse giusto dover chiedere scusa ad Occhiuto”.

Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sulla vicenda che nelle ultime 24 ore ha coinvolto uno degli avversari politici alle prossime regionali, Majorino del Pd.

L’esponente di sinistra, ad una tv locale lombarda (prima delle scuse) aveva affermato: ‘Regione Lombardia non è la Calabria, è una Regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone sul territorio impegnate in progetti sociali, culturali’.

Diverse le reazioni, dal presidente della Regione Occhiuto (‘Majorino è un cretino’) all’imprenditore Pippo Callipo, che ha invitato l’esponente del Pd in Calabria, per vedere come funzionano le aziende serie.