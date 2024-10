Comunali, Malara di nuovo sindaco: ‘Ai miei cittadini faccio una promessa…’

Non si sono ancora chiuse le urne che nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte si conosce già il nome del primo cittadino. Francesco Malara è stato confermato (di nuovo) alla guida del comune aspromontano. Non c’è ancora l’ufficialità, ma la soglia del 50% necessaria per essere riconfermato è stata ormai superata.

Intervenuto, questa mattina, ai microfoni di CityNow, il neoeletto ha affermato:

“Questa che abbiamo portato a casa è una bella vittoria. Si tratta della dimostrazione che la comunità di Santo Stefano ha apprezzato il lavoro svolto dalla mia squadra in questi anni. È anche un segno di unità e di affetto”.

Francesco Malara non nasconde la gioia del suo secondo mandato, così la soddisfazione personale di aver raggiunto in anticipo l’ambito traguardo:

“Vincere con un giorno di anticipo era esattamente l’obiettivo che ci eravamo prefissati”.

Mentre gli altri sono ancora in trepidante attesa, Malara guarda già al futuro della sua comunità: