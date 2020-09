Comunali Reggio: i dati affluenza del 20 settembre in tutta la provincia

È già iniziata la seconda giornata di voto. Dopo i dati sull'affluenza di ieri alle 23, adesso, gli elettori dovranno attendere la chiusura dei seggi per avere qualche dato in più sulle votazioni in corso.

La Calabria aveva già affrontato le elezioni regionali lo scorso gennaio, prima della pandemia, quindi il 20 ed il 21 settembre si vota unicamente per il referendum e per le elezioni comunali. I Comuni votanti nella Regione meridionale sono 72, con un affluenza parziale del 46,99%. Nel Comune di Reggio, il dato è leggermente più alto e sfiora il 50%.

I dati dell'affluenza per la provincia di Reggio Calabria

Ma cosa è accaduto nella giornata di ieri in provincia? Altri 20 Comuni infatti sono chiamati al voto durante questa tornata elettorale.

L'affluenza provinciale è in linea a quella regionale: 46,41%. Tra i Comuni interessati dal voto, però, solamente in uno si è superata la soglia del 50%. Si tratta di Santo Stefano in Aspromonte dove, a riconfermarsi primo cittadino è il sindaco uscente Francesco Malara.