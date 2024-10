Riapre il Malavenda Cafè

Ammettetelo, anche a voi è mancato il Malavenda Cafè!

Ognuno di noi è alla ricerca di un luogo in cui sentirsi a casa e i reggini, da qualche anno a questa parte, l’hanno trovato nella suggestiva via Zecca. Tra i locali che hanno reso famosa la ‘Via del gusto’ di Reggio Calabria non pensare subito all’alternativo Cafè in cui poter ‘soggiornare’ da mattina a sera è praticamente impossibile!

Nei suoi anni di attività il Malavenda ha saputo conquistare veramente tutti. Giovani e meno giovani, hanno fatto del locale del centro un vero e proprio punto di riferimento. Normale dunque sentirsi persi in questi giorni di chiusura. Il caffè letterario si è infatti preso una piccola pausa dal solito tram tram per rifarsi un pò il look e, adesso, è pronto a riaprire le sue porte. La vena artistica che ha contribuito a dare un tocco nuovo al locale, senza però alterarne la natura, è quella dell’architetto Guido Ferrara.

QUANDO

Per nostra immensa gioia, e probabilmente anche per la vostra, l’attesa è finita. Il Malavenda Cafè vi aspetta domenica 2 febbraio! Per la giornata di apertura il locale del centro ha deciso di ripartire, come sempre, con la musica dal vivo. Il mese di febbraio si aprirà con la selezione di musica in vinile di Alex Perdido e la band American Graffiti che accompagneranno gli affezionati clienti del Malavenda a suon di rock and roll.

Dalla colazione fino al dopo cena, passando per un light lunch e l’immancabile aperitivo, il Malavenda Cafè è sempre con voi.

Reggio Calabria, in via Zecca, 1.

Facebook

Instagram