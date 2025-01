Maltempo in Calabria, interventi in corso in tutta la regione: 4 frane nel reggino

Chiusure sulla SS106, frane a Stilo e Cannavò. Nel Catanzarese allarmi per la SP162/2 e nel Cosentino blocchi per allagamenti

Il maltempo flagella la Calabria, dove piogge insistenti e forti venti stanno causando frane, allagamenti e caduta di alberi in diverse zone della regione. Dalle prime ore del 17 gennaio 2025, i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 420 interventi.

Situazione nel Reggino: frane e fiumi esondati

Nella provincia di Reggio Calabria si contano, al momento, 6 interventi in corso e 45 in coda. Le aree più colpite sono:

Frane nei comuni di Stilo , Cannavò e lungo il tratto tra Palmi e Delianuova .

nei comuni di , e lungo il tratto tra e . Esondazione del fiume Laverde tra i comuni di Bianco e Africo, e del fiume Mesima nel comune di Rosarno.

La viabilità risulta compromessa in diversi punti, con rischi legati a ulteriori smottamenti e allagamenti. I Vigili del Fuoco raccomandano la massima prudenza negli spostamenti e di evitare le zone più a rischio.

Catanzaro e provincia: strade bloccate e alberi caduti

Nel Catanzarese si registrano 6 interventi in corso e 12 in coda. Le criticità principali riguardano:

SP 162/2 tra Girifalco e Amaroni , bloccata da frane multiple .

tra e , bloccata da . Viabilità interrotta a Miglierina a causa della caduta di un albero di grosse dimensioni, mentre a Chiaravalle si segnalano problematiche analoghe.

a causa della di grosse dimensioni, mentre a si segnalano problematiche analoghe. Sulla SP92 , da Cortale verso Fosse del Lupo , i Vigili del Fuoco hanno rimosso decine di alberi caduti durante la notte.

, da verso , i Vigili del Fuoco hanno rimosso decine di alberi caduti durante la notte. In un caso, un albero è precipitato su un’auto in transito con a bordo una famiglia di tre persone: nessun ferito.

Cosenza e aree limitrofe: frane e chiusure sulla SS106

In provincia di Cosenza, al momento, 3 interventi in corso e 13 in coda. Le criticità principali:

Chiusura della vecchia sede della SS106 tra Rossano e Corigliano a causa di una frana.

della della tra e a causa di una frana. Allagamento sulla nuova SS106 nei pressi di Villaggio Fassa, con momentanea chiusura dell’arteria. Sul posto è intervenuto anche il sindaco per valutare la situazione e coordinare i ripristini.

Crotonese e Vibonese: interventi ridotti ma allerta alta

Crotone (COM-KR) : al momento nessun intervento in corso e nessuna chiamata in coda, ma l’attenzione rimane alta per possibili peggioramenti.

: al momento in corso e in coda, ma l’attenzione rimane alta per possibili peggioramenti. Vibo Valentia (COM-VV): 2 interventi in corso e 3 in coda. Le forti piogge causano disagi, con accumuli d’acqua e alcune strade secondarie difficilmente praticabili.

Raccomandazioni e previsioni

Le condizioni meteo avverse potrebbero persistere anche nelle prossime ore. Le autorità invitano i cittadini a: