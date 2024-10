Mancuso al 50° di Unindustria: ‘Calabria pronta per nuove sfide industriali e occupazionali’

“Unindustria – Calabria è un prezioso collante di unione per le imprese e gli industriali delle cinque province”, ha affermato il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, intervenendo al 50° anniversario di Unindustria Calabria. Mancuso ha sottolineato che l’evento non è solo un momento celebrativo, ma un’occasione ideale per analizzare le tematiche legate allo sviluppo socio-economico della regione, in connessione con le dinamiche di crescita nazionale.

Le risorse della Calabria

Secondo Mancuso, il territorio calabrese ha solidi punti di forza su cui basare un piano di sviluppo duraturo e sostenibile. Tra questi, ha menzionato:

Elevata disponibilità di risorse naturali

Un settore agroalimentare fiorente, che rappresenta una base produttiva solida su cui costruire filiere innovative e orientate ai mercati esteri.

Ha poi rimarcato un’altra grande risorsa della Calabria: il paesaggio naturalistico, un patrimonio inestimabile che può generare reddito e occupazione attraverso il turismo. Secondo Mancuso, la regione ha tutte le caratteristiche per essere un terreno favorevole a investimenti e nuove attività produttive.

Un nuovo approccio allo sviluppo

Nel suo discorso, Mancuso ha evidenziato l’importanza di non lasciarsi scoraggiare dai pregiudizi che penalizzano la Calabria: “Non mi stancherò mai di dire che la Calabria soffre di un ingiusto gap reputazionale”, ha dichiarato, esortando a contrastare questa distorsione. Ha inoltre sottolineato che, in un contesto storico segnato dalle transizioni digitale ed ecologica, è fondamentale pensare in grande e puntare su opportunità di sviluppo e creazione di nuovi posti di lavoro.

Agenda Calabria: una proposta per il futuro

Mancuso ha espresso grande apprezzamento per la proposta di Unindustria Calabria, chiamata “Agenda Calabria”, definendola una bussola strategica per la crescita industriale della regione. Ha concluso ribadendo l’importanza di una sinergia tra pubblico e privato, che rappresenta un’arma in più per il rilancio economico e per il potenziamento dell’industria calabrese.