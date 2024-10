Mangià RC festeggia il primo anno di attività

Mangià è la pizzeria della centralissima via Tommaso Campanella. Situato alle spalle di Piazza Camagna, il locale offre ai reggini anche servizio d’asporto e a domicilio.

Mangià RC rispetta la tradizione, aggiungendo quel tocco in più per far si che i suoi prodotti divengano ‘unici’ e facilmente distinguibili da tutti gli altri. Prodotti raffinati e di alta qualità sono il biglietto da visita ed il tocco di classe apprezzato dai clienti.

Pizze gourmet dai gusti mai banali o prevedibili, ampia scelta di rustici ed idee innovative per arricchire ogni specialità. Queste sono le peculiarità della pizzeria del centro città..con la grande novità della pizza al pesce: un pasto raffinato e delizioso, per la prima volta a Reggio Calabria: pesce spada, salmone, tonno e tanto altro. Rigorosamente di alta qualità.

Ad un anno esatto dall’inaugurazione, tutto lo staff del Mangià RC è lieto di invitare i cittadini reggini all’evento che si terrà domani, 1 settembre, all’interno del locale stesso, sito in Via Tommaso Campanella 53, alle spalle di Piazza Camagna (100mt dal Duomo).