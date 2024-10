Manifestazione sindacati, Diana (Cgil Reggio Calabria): “Il lavoro salva”

Sono queste le motivazioni del corteo che, in un sabato di giugno, hanno spinto oltre 25mila persone a recarsi nella Città dello Stretto. A spiegarlo è Roberto Diana, della Cgil di Reggio Calabria:

“Le politiche degli ultimi governi sono andate contro il lavoro. Ma nel lavoro ci sono la libertà e la dignità della persona. Ci parlano di tasse e di invasione, ma non sono questi i temi più urgenti. Noi non ci sentiamo invasi, la Calabria è sempre stata una regione accogliente. Che parta dal Sud la spinta decisiva per una vera unità, dopo tanto tempo”.