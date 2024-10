Qualità e innovazione: apre a Reggio il centro estetico ‘Manifique Beauty Center’

Tutto pronto per l’inaugurazione di ‘Manifique Beauty Center’, centro estetico che promette di soddisfare tutte le esigenze dei clienti assicurando qualità di prodotti e servizi e l’utilizzo di macchinari innovativi. Domenica 16 dicembre, a partire dalle ore 18, si apriranno ufficialmente le porte del centro estetico situato in centro città, precisamente in Via Nicola Calipari n.36.

Presso il centro estetico ‘Manifique Beauty Center’ è possibile sottoporsi a numerosi tipi di trattamenti per il viso e per il corpo. Attraverso i programmi personalizzati vengono soddisfatte le più varie esigenze estetiche. Macchinari di ultima generazione utilizzati da estetiste esperte garantiscono risultati impeccabili. Per ciascun trattamento vengono impiegati prodotti cosmetici professionali ed altamente efficaci.

“E’ un’idea nata tanti anni fa e che si è sviluppata nel tempo. Abbiamo voluto lanciarci in questa nuova esperienza dopo diversi anni di attività maturata. Abbiamo curato ogni minimo dettaglio nei mesi trascorsi a delineare questo nuovo progetto. Da noi sarà possibile utilizzare numerosi servizi: laser, pressoterapia, pulizia del viso, trattamenti vari. Con ‘Manifique Beauty Center’ -assicura Monique, titolare dell’attività- abbiamo voluto dare vita ad un centro estetico completo dove nulla è lasciato al caso”.

Laser EP One, Lipotonic, Sudatonic, M6, Drenactive, questi i nomi di alcuni dei trattamenti che ‘Manifique Beauty Center’ presenterà nel proprio boquet di servizi. Macchinari di ultima generazione (innovativi nel campo della cura del corpo) uniti alla competenza di un personale qualificato garantirà la massima qualità del servizio ai clienti.

Curiosità…e convenienza. Per tutti i clienti presenti domenica 16 dicembre all’inaugurazione saranno presenti dei coupon (validi per un solo trattamento ) con uno sconto del 50% sui trattamenti corpo, valido se si prenota il giorno stesso dell inaugurazione.