Reggina, resoconto mercato. Domani le verità di Basile

Non ha intenzione di nascondersi, o almeno così si spera, Salvatore Basile. Il coordinatore dell’area tecnica – ormai a tutti gli effetti con pieni poteri da Direttore Sportivo – farà domani, dalle ore 16 in poi, il punto della situazione dopo il frenetico mercato di riparazione che ha visto la Reggina protagonista di ben diciannove operazioni, di cui ben dieci in entrata.

Nella conferenza stampa indetta pochi minuti fa dal club di Via Petrara che si terrà, quindi, nel pomeriggio di venerdì, infatti, verrà probabilmente operata la puntualizzazione di tutte le trattative, spiegando i motivi delle decisioni prese in sede di contrattazioni.