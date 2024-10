Violenta mareggiata a Scilla, operai a lavoro per il ripristino strade – FOTO

La via principale di Scilla, nella notte, è stata sommersa dalle onde. Operai a lavoro per ripristinare la situazione

La nota località estiva, della provincia di Reggio Calabria, nella notte è stata colpita da una violenta mareggiata.

Leggi anche

Scilla, che durante i mesi più caldi, viene presa d’assalto da reggini e turisti, d’inverno si trova invece alla mercè del tempo. Proprio oggi, infatti, i titolari delle strutture turistiche segnalano i danni causati dalla mareggiata avvenuta nella notte.

La via principale di Scilla è stata praticamente sommersa dalle onde. Come è possibile vedere nelle foto che ci sono state inviate i marciapiedi, che erano stati da poco sistemati, hanno subito notevoli danni. Lo stesso vale per le attività commerciali presenti sul lungomare.

Gli operai sono già a lavoro per ripristinare la situazione.

Leggi anche