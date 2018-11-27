Con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica, decongestionando lungomare e centro storico, il Comune di Scilla (RC) ha bandito un concorso di progettazione per realizzare un nuovo parcheggio in località Pacì, in un’area caratterizzata da terrazzamenti affacciati sul mare.

Per ridurre al minimo le operazioni di scavo e rinterro, la soluzione progettuale dovrà sviluppare un parcheggio a raso sui gradoni nel pieno rispetto del particolare contesto paesaggistico e ambientale, facendo ricorso anche a tecniche di ingegneria naturalistica. Si dovrà inoltre prevedere la riqualificazione della via di accesso all’area e un percorso pedonale di collegamento tra l’area parcheggio, l’ostello e il centro abitato.

Per l’esecuzione delle opere si dispone dell’importo di € 2.850.000,00 comprensivi di lavori, IVA, spese generali, e indennità di esproprio. L’intero intervento è finanziato con i fondi di cui al Patto per il Sud – Città Metropolitana di Reggio Calabria – delibera CIPE n. 26 del 15/11/2016.

Premi

– per il 1° classificato: 24.585,19 euro; – per il 2° classificato: 4.000,00 euro; – per il 3° classificato: 3.000,00 euro; – per il 4° classificato: 2.000,00 euro; – per il 5° classificato: 1.500,00 euro;

Al vincitore saranno affidate le successive fasi di progettazione (progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori, oltre alle competenze complementari e connesse), purché in possesso dei requisiti di idoneità professionale e speciali di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali.

Consegna 1a fase entro il 21 gennaio 2019