Stile e raffinatezza: re-opening della boutique Marella a Reggio con un evento esclusivo

Presente da 10 anni in città, Marella si sposta ed apre una nuova boutique, tutta da scoprire. I dettagli dell'inaugurazione

Immaginate di entrare in uno spazio dove l’eleganza si fonde con il fascino senza tempo della moda italiana. Sabato 16 novembre, Reggio Calabria si accenderà di luce nuova con l’attesissima inaugurazione di Marella, la boutique completamente rinnovata che promette di stupire e conquistare ogni donna. Un evento esclusivo, pensato per tutte coloro che desiderano vivere un’esperienza di stile e raffinatezza, in un’atmosfera vibrante e irresistibile.

Situato in Corso Garibaldi 531 (ex Trussardi), lo spazio riflette il nuovo spirito del brand. L’appuntamento è dalle 18:00 alle 21:00, per un evento glamour che include DJ set a cura di Serena Vinacci, bollicine, dolci e un’atmosfera festosa pensata per accogliere le amanti della moda.

Marella: il nuovo concept per la donna contemporanea

La nuova apertura Marella non è solo un restyling, ma una vera e propria trasformazione, che rispecchia una filosofia più moderna e dinamica. Marella incarna l’eleganza e lo stile italiano, con capi versatili pensati per donne che amano giocare con il proprio look, senza mai rinunciare alla qualità. Disponibile anche la linea EMME offre proposte accessibili ma chic.

Questa rinnovata boutique mira a diventare un vero punto di riferimento per le donne reggine, proponendo capi esclusivi.

Questo rinnovamento vuole essere un omaggio a Reggio Calabria, contribuendo a valorizzare il territorio con uno degli spazi più eleganti della città.

Dietro questa trasformazione c’è la visione di Fabio Martino, un professionista con una lunga tradizione familiare nel settore dell’abbigliamento. Figlio d’arte, ha ereditato la passione per il mondo della moda dal padre, che ha iniziato la sua avventura, a Reggio Calabria, nel 1958. Dopo aver mosso i primi passi nel settore già a 18 anni, oggi Fabio ha voluto dare nuova vita alla boutique Marella, già presenta in città da ben 10 anni, un bel modo per festeggiare questo importante traguardo.

Non solo Marella: un multibrand di eccellenza per l’uomo

Lì dove prima era situata la boutique, al numero 517 di Corso Garibaldi, Martino ha deciso, invece, di dare vita ad un’esperienza di shopping multibrand per uomo con marchi di prestigio come Hugo Boss, Trussardi, Roy Rogers e Moschino. Qui sarà possibile, per chi lo desidera realizzare un capo unico, usufruendo del servizio di camicie su misura, che unisce artigianalità e personalizzazione.

Non perdete l’occasione di scoprire la nuova boutique Marella, un angolo di eleganza che coniuga tradizione e innovazione nel cuore di Reggio Calabria. L’appuntamento è per sabato 16 novembre: una serata all’insegna della moda, della musica e della convivialità, organizzato dalla Event Manager Natalia Spanò.