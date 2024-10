Maria Antonietta Rositani torna a Canale 5: “Adesso sorrido alla vita” – VIDEO

L’aveva annunciato lei stessa con un post su Facebook, in cui recitava:

“Amici miei, oggi pomeriggio sarò ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5”.

Un’intervista di certo non semplice per la donna che, lo scorso marzo, è stata bruciata dall’ex marito. Una storia tragica che ha fatto il giro dello Stivale, così come la forza di Maria Antonietta che, nonostante, il dolore e le infinite operazioni non ha mai smesso di lottare.

E’, probabilmente, quella stessa forza che l’ha portata a raccontare la sua storia ai microfoni di canale 5. Maria Antonietta preferisce essere ripresa di profilo, la sua voce però è un dolce conforto per le persone che la amano e per tutte le donne che, come lei, sono state costrette ad affrontare la follia dell’uomo.

La donna, originaria di Reggio Calabria, aveva già parlato ai microfoni di Barbara D’Urso, proprio qualche giorno dopo l’aggressione, affermando:

“Io non muoio, vivo per i miei figli. Ho visto la freddezza con cui lanciava la benzina su tutta la macchina, non ho provato niente, solo dolore fisico: ero convinta che questo momento sarebbe arrivato”.

Quel 12 marzo ha segnato Maria Antonietta in modo indelebile ed il dolore di allora è più vivo che mai. Lei però si dice felice perchè, oltre al compleanno, avrà modo di festeggiare anche il giorno della rinascita, il giorno in cui sarebbe potuta morire per mano dell’uomo che diceva di amarla.

“Sorrido alla vita, è un dono immenso. Sono felice, felice perché ci sono. Sono felice di poter parlare, di potermi muovere, di poter condividere con voi le mie emozioni”.

