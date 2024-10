Maria Antonietta: ‘Se sono contenta per i 18 anni a Ciro Russo? Non c’è niente per esserlo’

Maria Antonietta Rositani è intervenuta nel corso di una diretta Facebook pubblicata sul proprio profilo. Queste le sue dichiarazioni a seguito della condanna a 18 anni di reclusione per l’ex marito Ciro Russo.

Ho appreso da poco della condanna. 18 anni pieni. Se sono contenta? La contentezza non deriva da una condanna. Sarei contenta di un regalo o di un momento felice. Qui non c’è niente per cui essere contenti. Sono solo tranquilla che per 18 anni potrò essere al sicuro. Hanno capito forse davvero la pericolosità del soggetto: Ciro Russo è una persona pericolosa.