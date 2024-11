Maria Grazia Cucinotta per Maria Grazia Severi crea la capsule collection ’24hours sweatshirt’

di Maria Carmela Di Marte – Una collezione in sostegno dell’ Associazione Komen Italia, impegnata nella XV edizione della Race for the Cure di Roma per la lotta al tumore al seno. Si rinnova la collaborazione tra Maria Grazia Cucinotta e la maison di Maria Grazia Severi in favore dell’associazione Komen che dal 2000 si occupa della lotta per il tumore al seno che colpisce annualmente milioni di donne.Da questa collaborazione nasce appunto la collezione 24hours sweatshirt, una capsule di 10 felpe daily use, di uso giornaliero, con colori che spaziano dal grigio al nero, impreziositi da tocchi d’oro e pizzo.Con forme over e ricami, attraverso abbinamenti versatili con leggins e gonne a tubo doppiati in effetto lingerie, la capsule colletion di Maria Grazia Cucinotta vuole essere un aiuto concreto per tutte le donne che lottano contro questa patologia.Parte del ricavato del fund rasing promosso dalla maison Severi, che sarà in vendita dal prossimo settembre, sarà infatti devoluto a sostegno dell’iniziativa di Komen Italia, impegnata nella XV edizione della Race for the Cure di Roma dal 16 al 18 Maggio e di cui da diverso tempo l’attrice Maria Grazia Cucinotta è madrina.Un modo utile per unire moda, spettacolo e impegno sociale.