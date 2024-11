Martedì 22 luglio Enrico Brignano in Evolushow apre la stagione di Catonateatro.

Si alza il sipario sul Festival Catonateatro con il grande mattatore Enrico Brignano ed il suo Evolushow che, come ampiamente prevedibile, ha fatto registrare il tutto esaurito. Dopo la presenza all’interno del cast della commedia “Sogno di una notte di mezza estate” con cui l’attore ha solcato il palco di Catona nel 2008, vi fa ritorno adesso nei panni del “one man show” che ha saputo conquistare i successi di pubblico e critica negli ultimi anni.Lo spettacolo che debutta a Catonateatro in prima nazionale nasce come una naturale conseguenza alla riflessione sulla natura umana e l’evoluzione dell’uomo. Sarà un viaggio attraverso la trasformazione, giocando con le contraddizioni e sorridendo di qualche errore. “Perché il cambiamento è inevitabile, bisogna sì guardare al passato, ma è lecito farsi qualche domanda sul futuro. Si tratta di un’evoluzione della specie o di una specie di evoluzione?” In due ore, il comico romano racconterà millenni di storia, “dal paradiso terrestre al digitale terrestre, dalla mela di Adamo alla mela di Jobs, dal fossile al missile”. Dopo il grande successo ottenuto con il suo Rugantino che lo ha portato anche a solcare le scene del New York City Center di Broadway, Brignano tornerà a vestire i panni del performer e dell’entertainer. O, come dice lui, “dello sciocco che dice cose apparentemente sensate”. Il suo nuovo spettacolo avrà l’audacia di cercare la soluzione a tutte quelle domande esistenziali che l’uomo si pone da sempre: “è nato prima l’uovo o la gallina? E’ nato prima il golf o la pallina? E’ nata prima la coca o… la pepsi? E la risposta è: ma io che ne so? Guarda su internet. “Il racconto si snoderà all’interno di una scenografia tecnologicamente avanzata, con un disegno luci suggestivo, con la presenza di un maxischermo a tutta scena e con la magia di presenze virtuali che interagiscono sul palco assieme al comico romano.