Mary Cacciola: “Porto Reggio sempre nel cuore”

di Vincenzo Comi – “Sono nata e cresciuta in questa città e Reggio la porto sempre nel cuore. Associazioni come queste servono alla nostra città, oggi più che mai. In un momento in cui si sta sempre con lo smartphone in mano davanti ad un piccolo schermo, organizzare eventi come quello di questa sera e provare ad ‘incontrarsi sempre’, come recita il nome dell’associazione reggina, diventa di fondamentale importanza per la nostra comunità.”

Sono le parole di Mary Cacciola, speaker e conduttrice radiofonica di successo, ‘decana’ di radio Capital, conduttrice del noto programma “Non c’è duo senza Tè” insieme al collega e amico Andrea Lucatello.

Nel pomeriggio di sabato, l’associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato ha inaugurato la sala museo “Il Ferroviere”, un elegante salone all’interno della stazione ferroviaria di S.Caterina, il cui nuovo look è ispirato al film capolavoro di Pietro Germi del 1956.

Da tempo, la stazione, sede dell’associazione è diventato negli ultimi anni uno dei salotti più importanti della città. Durante la serata, condotta dal presentatore Marco Mauro, è stato presentato il calendario degli eventi sociali, culturali e di volontariato per la prossima stagione invernale e primaverile.

“Abbiamo voluto dedicare questa sala-museo a Pietro Germi ricordando quel periodo fatto di lotte sindacali, di grandi passioni, di speranze e di migrazioni dal sud al nord – spiega Pino Strati di “Incontriamoci Sempre” – Oggi ripartono le nostre rassegne tra cui Calabria d’Autore, punta di diamante della programmazione, con la direzione artistica di Antonio Calabrò, il corso “Tarantelle del Sud: tarantella, pizzica, tammurriata” con la direzione artistica di Giovanna Scarfò, “Arte in Stazione”, una serie di mostre in cui pittori, scultori e fotografi si alterneranno, con la direzione artistica di Alessandro Allegra, autore, tra l’altro della sala museo “Il Ferroviere”.

Tra i numerosi eventi in programma anche il ‘viaggio in Musica domenicale’ realizzato in collaborazione con Dialtenica ed Elca Sound, sotto la guida artistica di Natale Centofanti.

Presentate le iniziative promosse da Equosud, che ci condurranno nella rete di economia solidale e gli interessantissimi corsi dedicati alle tecniche ed alla dimostrazione pratica della “Disostruzione delle vie Aeree” a cura di Mirella Coniglio ed Enzo Ieracitano.