UniRC, arriva un importante riconoscimento scientifico per il prof. Ferrara

Importante e indicativo riconoscimento scientifico per il Prof. Massimiliano Ferrara, Accademico di fama internazionale, Docente e Research Affiliate presso l’ICRIOS dell’Università Bocconi di Milano, nonché Professore ordinario presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il Comitato editoriale della prestigiosa rivista inglese NATURE-SCIENTIFIC REPORTS ha individuato, per lo stimato professore, valori nei coefficienti e nei parametri di performances nelle metriche scientifiche internazionali in ambito “Mathematical Social Sciences” and “Human Behaviour” tali da definire il suo ingresso nell’autorevole Editorial Board.

Da rilevare che il professore Ferrara è uno dei 15 Accademici italiani - non tutti in servizio presso Atenei del nostro Paese - presenti nel Comitato Scientifico.