Massimo Bisotti presenta il suo nuovo libro a Reggio Calabria

di Laura Maria Tavella – Lo scrittore Massimo Bisotti sarà a Reggio Calabria, il 17 Giugno, per presentare il suo nuovo libro “Un anno per un giorno“, alla libreria del centro Brico di Viale Calabria.

Il “Mai contro cuore tour” farà dunque tappa in Calabria: la location è ancora da definire ma le date sono già stabilite, come ha riportato lo scrittore stesso sul suo profilo Instagram.

A partire dal 15 maggio a Torino, Bisotti girerà l’Italia per presentare il nuovo libro, in uscita in tutte le librerie il 10 maggio.

“Un anno per un giorno” è un libro che parla d’amore, il tema preferito da Bisotti, ma che parla soprattutto di mancanze: “a volte ci si separa solo per ritrovarsi interi”, recita la copertina.

Nonostante le forti critiche, Bisotti é già alla quarta pubblicazione: dopo “Fotogrammi dell’anima”, “La luna blu” e “Il quadro mai dipinto”, lo scrittore torna in libreria con un libro ancora più social.

Durante la scrittura,infatti, Bisotti ha informato puntualmente i fan sui progressi, anticipando anche dei passi tratti dal nuovo libro.

È un pó il senso di tutti suoi libri: scriverli perché le parole ‘rimarginassero le ferite, diventando cicatrici”.