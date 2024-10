Masterclass del Leo club Reggio Calabria Host “V. G.S. Porcelli”

In data 30 novembre 2018 si è svolto, presso la pizzeria “Al Vertice” sita in via Reggio Campi II Tronco, dir. Barreca 37, il service volto alla sensibilizzazione per la campagna sociale dona “un paio di occhi a chi non vede” del Servizio Cani Guida Lions promosso dal Leo club Reggio Calabria Host “V.G.S. Porcelli”.

Per l’occasione il Presidente Simona Costantino ha invitato due docenti esperti birrai, i quali , hanno, in maniera attenta e puntuale, spiegato tutte le caratteristiche e le differenze tra la birra artigianale e quella industriale.

In seguito, si è proceduto con la degustazione delle tre birre artigianali messe a disposizione dei partecipanti e offerte dalla birreria Al Clubbino.

La degustazione e’ stata accompagnata da un ricco buffet preparato per l’occasione dalla pizzeria “ Al Vertice” ove si è potuto, grazie alle prelibatezze del posto, accostare e assaporare quell’aroma fresco, inebriante, inconfondibile della birra presentata dai docenti.

L’evento ha riscosso un grande successo e il ricavato raccolto andrà tutto in beneficenza a favore del centro cani guida Lions di Limbiate, eccellenza del territorio italiano che dal 1959 addestra e consegna gratuitamente cani guida a tutte le persone cieche.

Il LEO CLUB REGGIO CALABRIA HOST “V.G.S. Porcelli” ringrazia “ Al Vertice – Pizzeria” per l’ospitalità, la birreria Al Clubbino per aver sponsorizzato l’evento e i docenti esperti birrai per essere intervenuti.

Fonte: Ufficio stampa LEO CLUB REGGIO CALABRIA HOST “V.G.S. Porcelli”