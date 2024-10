Prima Masterclass di “Escuela Bolera” al conservatorio di Reggio Calabria

Il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, grazie all’ospitalità del suo presidente, Dott.ssa Daniela de Blasio e del direttore M° Francesco Barillà, è stato, nelle settimane scorse, la sede di un grande momento di arte, espressa in tutte le sue sfaccettature: la prima Masterclass di pianoforte “Escuela Bolera, un duetto tra pianoforte e palillos”.

Il M° Rosa Inarte, docente interno, ha curato, al pianoforte, la parte musicale, la prof.ssa Gabriella Cutrupi, docente esterno, è stata scelta per curare la parte coreutica, ed i meravigliosi ragazzi del Conservatorio, i protagonisti, che si sono cimentati in un percorso estremamente coinvolgente ed affascinante: hanno potuto conoscere e sperimentare con il loro corpo, cosa accade quando la musica si trasforma in movimento.

Il suono delle nacchere (palillos), uno strumento musicale nuovo per loro, abbinato al suono che anche i piedi possono produrre (zapateo), abbinato, ancora, al suono del pianoforte, strumento, ovviamente, a loro più familiare, sono stati i 3 ingredienti che hanno “scatenato” una vera e propria magia: i ragazzi hanno iniziato ad accompagnare tutti gli strumenti con dei passi di “Escuela Bolera”, sperimentando, così, come l’arte può invadere il corpo e l’anima, completamente e arricchendo il loro bagaglio artistico-culturale.

Al termine della Masterclass, erano davvero entusiasti e nel ringraziare le docenti Rosa Inarte e Gabriella Cutrupi, per la grande opportunità di accrescimento professionale che è stata donata loro, hanno espresso il desiderio di altre iniziative del genere, importanti e necessarie soprattutto in una città come la nostra, ricca di bellezze artistiche sì, ma che necessita di un percorso di sviluppo all’educazione culturale, perchè dove c’è arte c’è libertà, rispetto e tolleranza verso gli altri. L’arte porta ad un mondo migliore.