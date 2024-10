Matteo Azzarà (Lega Navale sezione RC), pronto per il campionato del Mondo di Windsurf IFCA

Tutto pronto per il Campionato del Mondo di Windsurf IFCA. Dal 24 al 29 giugno a La Tranche sur Mer, (Francia) si svolgerà lo Slalom Junior Championship di windsurf.

Alla competizione parteciperà il campione del mondo della categoria under 13, il reggino Matteo Azzarà, che competerà da quest’anno nella categoria Under 15.

L’atleta, iscritto al Circolo velico Reggio e alla Lega Navale sezione Reggio Calabria, è reduce da un grave infortunio occorsogli durante una sessione di allenamento. Per fortuna e per carattere, la caparbietà del giovane ha avuto la meglio sulle prescrizioni dei sanitari per cui dopo alcune settimane di degenza forzata e di dolorosa fisioterapia Matteo si è rimesso in piedi per riprendere in mano il boma e misurarsi innanzitutto con se stesso e poi con gli altri.

In questa sua passione Matteo trova tutto il sostegno da parte dei genitori, in particolare con grande orgoglio dal padre Alessandro, skipper di lungo corso che lo ha indirizzato all’amore per il mare con una traversata a vela lungo tutto lo stivale già all’età di 3 anni.

Ma restando sul piano squisitamente agonistico sarà un’estate densa di impegni quella che si prospetta per Matteo.

Dopo la Francia sarà impegnato con la ONE HOUR CLASSIC di Torbole (Trento) dal 29 giugno al 1 luglio, la seconda tappa del Campionato Italiano Giovanile Slalom FIRERACE 120 a Gera Lario sul lago di Como il 20 e 21 luglio e la 3° tappa a Reggio Calabria dal 24 al 26 agosto.

La prima tappa – prevista sempre a Torbole dal 7 al 9 giugno – l’ha saltata perché il surfista è impegnato con gli esami scolastici di fine ciclo.

Si prosegue quindi dal 1 al 6 settembre in Turchia per l’Ifca junior, youth & masters slalom european championships e si concluderà con la quarta tappa del FIRERACE 120 a Talamone (Orbetello) il 14 e 15 settembre.

Giusto in tempo per cominciare senza ritardi e quindi con il piede giusto le scuole superiori, sulla cui scelta Matteo non ci ha pensato due volte privilegiando l’Istituto Tecnico Nautico “E. Fermi” di Villa San Giovanni.