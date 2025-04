Giochi matematici junior: talento reggino tra i finalisti nazionali

Reggio Calabria – Milano. Questo il tragitto che percorrerà il giovanissimo Mattia Rossi (Classe IV A, Scuola Primaria, plesso di San Cristoforo), che ha brillato nelle semifinali dei Campionati Junior di Giochi Matematici, nella categoria CE4.

La manifestazione, organizzata da mateinitaly in collaborazione con il Centro PRISTEM dell’Università Bocconi, consentirà all’alunno dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto” di disputare, il prossimo 10 maggio, la finalissima della competizione dedicata ai talenti più piccini.

Un percorso di gioco, crescita e talento

Una nona edizione, quella del 2025, che attraverso giochi e domande impreviste, permetterà agli studenti di mettersi alla prova e cercare di misurare le proprie attitudini, contando sul supporto e sulla complicità dei propri docenti.

Il primo step della gara matematica si è svolta, lo scorso 12 marzo, sotto la supervisione di un insegnante incaricato come “Responsabile dei Campionati Junior“.

Un’opportunità colta al volo dalle docenti dell’istituto reggino che, in un clima sereno e di gioco, hanno proposto con contagioso entusiasmo la sfida alle quarte e quinte classi della scuola primaria, insegnando ai partecipanti come gestire in modo proficuo il momento del confronto, senza timori e prevaricazioni.

Il messaggio del Dirigente Scolastico