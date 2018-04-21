Serve l’ultimo sforzo. Alla vigilia della sfida che potrebbe consegnare alla Reggina la matematica certezza di poter partecipare al prossimo campionato di Serie C, ha parlato in conferenza stampa il tecnico degli amaranto, Agenore Maurizi: “Non ci sono novità su infortunati, l’unica variazione è legata al rientro di Mezavilla. È una sorta di play-out, all’andata abbiamo perso, adesso l’obiettivo è, senza dubbio, vincere”.

Sulla trattativa che potrebbe vedere un avvicendamento nella proprietà del sodalizio dello Stretto ha dichiarato: “Ci occupiamo dell’aspetto tecnico, senza farci distrarre dalle voci. Non siamo avvocati, a calciatori e tecnici, queste cose non riguardano, se non indirettamente”

Un pensiero, poi, il tecnico di Colleferro lo dedica anche alle sfumature contenute nella partita di domani: “In questo periodo della stagione dobbiamo trovare sempre risultati per andare avanti, dobbiamo assolutamente ottenere i tre punti per poterci porre in maniera diversa. Sicuramente faremo giocare quei calciatori che devono guadagnarsi il futuro”

In chiusura, poi, Maurizi concede un elogio al proprio pacchetto arretrato: “Questa squadra con questa difesa ha preso 13 goal nel girone di ritorno, credo che Ferrani Laezza e Pasqualoni sono giocatori da categoria superiore. Credo davvero che meritino palcoscenici importanti e i dati statistici lo dimostrano. Siamo una squadra solida. Con questa solidità e l’equilibrio, fondamentale in questo ruolo, possiamo fare ancora tanta strada”