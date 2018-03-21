Vigilia di alta tensione in casa reggina. La partita contro la Casertana assume una rilevanza notevole, in virtù di una classifica diventata nel giro di qualche settimana preoccupante. La presentazione del match, come di consueto, del tecnico Maurizi: “Domani è la partita, perché credo che tutti si è consapevoli che il match è molto importante, decisivo, da affrontare con la giusta cattiveria agonistica e la giusta serenità.

I ragazzi sono tutti pronti e lo staff tecnico pure, facciamo questo lavoro per giocare questo tipo di partite, andremo in campo con grande furore. Sciamanna verrà in panchina.

Il gruppo e la fiducia nei calciatori

Il gruppo è solido, squadra fatta da giocatori veri, uomini veri per la maggior parte, credo si sia fatto sempre bene tranne qualche gara, anche a Catania siamo stati bene in campo e questo bisogna darne atto alla squadra, per domani sera sono convinto del valore dei calciatori che abbiamo.

Sarà partita maschia, dura, vera e non vedo l’ora di giocarla. La vittoria bisogna desiderarla con tutta la nostra forza. Spero che il pubblico non condizioni in maniera negativa la squadra, io non ne sarò condizionato, difficilmente a me succede e cerco di infondere questo anche alla squadra.

Bianchimano e le pressioni

Bianchimano si sta facendo troppo carico del peso della squadra, è un giovane, bisogna lasciarlo sereno, le pressioni non fanno bene a nessuno, si innervosisce per eccesso di generosità. Non c’è da aspettarsi nessuna sorpresa, la mia speranza è quella di giocare un po’ più alti, non è questa la partita in cui potranno esserci esordi”.