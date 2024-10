Maurizi: ‘Pronto per un campionato di vertice. L’esperienza a Reggio…’

Cevoli per iniziare un nuovo percorso tecnico, Maurizi il saluto ad un passato recente, caratterizzato dal raggiungimento dell’obiettivo dichiarato, ma anche da tante difficoltà, polemiche e critiche. L’allenatore di Colleferro, che aveva un contratto con la Reggina anche per la prossima stagione, nonostante tutto, ha scelto l’uscita in grande stile e continuato a spendere parole di elogio verso la società e la città di Reggio, così come dichiarato anche oggi a Gazzetta del Sud: “Sambenedettese? Fino al momento non c’è nulla, mi farebbe molto piacere però. La proprietà è molto ambiziosa, per me sarebbe un onore ed una gioia poterla allenare.

Insieme a questo ci sono stati altri contatti, tutti in serie C. La mia aspirazione è allenare squadre da primi posti dopo aver lavorato in una piazza importante come questa, mi sento pronto per un campionato di vertice.

L’esperienza a Reggio dal punto di vista professionale e personale è stata molto ricca, qui ho trovato calore, passione e competenza”.