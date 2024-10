Maurizio Piscitelli è il nuovo dirigente dell’USR Reggio. “Lavoreremo allo sviluppo della scuola”

Teacher pointing to raised hands in classroom

Il Dott. Piscitelli è il nuovo Dirigente dell’Ufficio VI - Ambito Territoriale di Reggio - dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Il dott. Maurizio Piscitelli, nato a Casalnuovo (NA) il 22/08/1965, dal 6 Marzo 2019 è il nuovo Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria – dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

Il dottor Piscitelli è in possesso della Laurea in Lettere classiche, conseguita presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli con il punteggio di 110/110 e lode l’11/12/1990, nonché di diverse Abilitazioni all’insegnamento e tra gli altri titoli di studio:

il Diploma di Pianoforte conseguito presso il Conservatorio di Musica “Duni” di Matera con il punteggio di 10/10 e lode il 29/09/1987, · la Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli con il punteggio di 110/110 e lode il 20/10/1988, · la Licenza di Organo e canto gregoriano.

Numerosi e diversificati gli incarichi ricoperti dal dott. Piscitelli Dirigente tecnico presso l’USR Calabria dal 2013, tra cui docente titolare di Italiano e Latino e collaboratore del Comandante/ Dirigente presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, per aver vinto il concorso a cattedre bandito dal Ministero della Difesa, dall’anno scolastico 1995-96 al 2000-2001.

Il Dott. Prof. Maurizio Piscitelli, In possesso di uno spessore culturale di notevole livello, vanta, per i variegati ruoli svolti nel corso della sua brillante carriera, una notevole esperienza in tutti settori dell’istruzione scolastica.

Di seguito il cordiale saluto del Prof. Piscitelli all’atto dell’insediamento: