Ex Reggina: Maurizio Raggi, il 12 giugno e la pedalata in MTB

Reggio la sua seconda casa, l'ex amaranto organizzata una giornata in bici con alcuni ex

Torna ancora una volta in quella che egli stesso ha definito la sua seconda patria dopo Roma.

Maurizio Raggi ha scelto un giorno non di certo casuale, il 12 Giugno, data impressa nella memoria non solo dei tifosi amaranto, ma di tutta la città.

Spareggio di Perugia, visita di Giovanni Paolo II tutto in un giorno, quel 12 giugno 1988. Non serve aggiungere altro.

Maurizio torna per rivivere piacevolmente quell’impresa e lo fa in un modo originale, sfruttando una delle sue passioni, la bicicletta.

In collaborazione con Rolling & Bike, proprio il 12 Giugno ci sarà una pedalata in MTB con partenza dall’Arena Ciccio Franco, aperta a tutti. Un’occasione unica per vivere una giornata diversa accanto a un campione innanzitutto di umanità.

Ugo La Camera (Leggende Amaranto)