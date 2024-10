Mauro a Rosarno con il sindaco Idà e i vertici di Poste Italiane

Il vicesindaco della Città metropolitana, Riccardo Mauro, ha partecipato oggi alla presentazione del restauro del murale e della riqualificazione dell’ufficio postale di piazza Valarioti a Rosarno.

“Sono contento di essere qui – ha esordito il vicesindaco prendendo la parola in occasione della cerimonia di inaugurazione – perché Rosarno rappresenta un centro importante per il presente e il futuro della Città metropolitana. Con il sindaco Giuseppe Idà, impegnato quotidianamente a promuovere questo centro, ci stiamo confrontando per avviare iniziative comuni che possano favorire sviluppo perché vinceremo la scommessa della Città metropolitana se cresceremo tutti insieme, come comunità nuova e unita da Rosarno a Monasterace”.

“A Poste Italiane – ha poi dichiarato Mauro – va il nostro ringraziamento, non solo perché ci ha voluti qui oggi, in questo momento importante per loro e per la comunità rosarnese, ma perché, facendosi carico di questo intervento di riqualificazione, testimonia ancora una volta la sensibilità di un’azienda che, da sempre, è vicina ai territori, sa ascoltare le esigenze della collettività e migliorarsi continuamente”.

“Con Poste Italiane – ha poi aggiunto il vicesindaco – dialoghiamo spesso e ci confrontiamo per superare alcune difficoltà e dare un aiuto soprattutto ai piccoli centri urbani, sempre nel rispetto dei ruoli e tendo ben presente mission e vision dell’azienda”.

“Quella di oggi – ha quindi concluso Riccardo Mauro– è un tappa importante nella corsa a una città più bella e accogliente. Un successo che noi comunità metropolitana condividiamo con il sindaco Giuseppe Idà, Roberto Minicuci, responsabile Area Sud – Calabria e Campania di Poste Italiane, Pasquale Marchese, responsabile Divisione Mercati Privati, Pasquale Ragozzino, Direttore filiale di Reggio Calabria e Patrizia Rognetta responsabile ufficio postale di Rosarno. Un evento reso storico grazie all’annullo filatelico, e solenne con le musiche dell’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale di Cinquefrondi, orgoglio di questa terra, diretta dal maestro Cettina Nicolosi”.