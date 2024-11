Max Gazzè in concerto a Diamante

Fatti di Musica 2016, la trentesima edizione della prestigiosa rassegna del live d’autore organizzata dalla Show Net di Ruggero Pegna in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Cultura e al Turismo e il patrocinio dei Comuni ospitanti,prosegue ad inondare di musica dal vivo la Calabria.

Dopo i raffinati concerti di Noa e Paolo Conte a Reggio e gli esplosivi concerti a Diamante di una strepitosa Loredana Bertè e dello scatenato Guè Pequeno con la sua banda, martedì 16 agosto arriverà nello splendido scenario del Teatro dei Ruderi dell’area archeologica di Cirella Max Gazzè accompagnato dai suoi musicisti.

Per il cantautore romano, ai vertici di tutte le classifiche dell’anno, si va verso il sold out. Enorme la richiesta di biglietti da tutta la regione.

Max Gazzè, autore di uno degli album di maggior successo degli ultimi tempi, prodotto da Otr Live, è pronto a chiudere la terna di eventi a cavallo di Ferragosto che ha richiamato a Diamante pubblico di tutte le età. “Maximilian” di Gazzè è certamente uno degli album più fortunati incisi dall’originale e geniale cantautore romano, ricco di hit tra le più ascoltate e radiodiffuse del 2016, come conferma il riscontro del pubblico che non si è fatto attendere.

Con una serie incredibili di successi centrati anno dopo anno, Gazzè è oggi uno dei cantautori italiani più prolifici e amati. Sono ben sedici gli album al suo attivo, tra cui quattro raccolte.

Numerosissimi gli hit estratti, che trasformano il suo concerto in una sequenza di celebri successi da cantare insieme all’artista. Vari ledwall arricchiscono il suo live di effetti ed immagini. I biglietti saranno disponibili anche presso la biglietteria del Teatro a partire dalle ore 18 del giorno del concerto.

Tutte le informazioni sono reperibili al numero telefonico 0968441888 o sul sito www.ruggeropegna.it. Dopo la chiusura della parte estiva, “Fatti di Musica” riprenderà a novembre con due autentici eventi: il concerto del super trio Gino Paoli, Sergio Cammariere e Danilo Rea il 18 al Teatro Rendano di Cosenza e l’Opera musicale dei record “Notre Dame De Paris” di David Zard con il cast originale in replica nei giorni 25 e 26 novembre al Palacalafiore di Reggio Calabria.

“Fatti di Musica – ha dichiarato l’organizzatore Ruggero Pegna – da trent’anni propone il meglio della musica dal vivo d’autore italiana e internazionale, con autentiche gemme, intercettando i gusti di tutti i target e di variegate fasce di pubblico.

Ringrazio – ha concluso lo storico promoter e autore calabrese, in tour anch’egli con l’ultimo suo fortunato romanzo Il cacciatore di meduse – la Regione Calabria per la preziosa collaborazione confermata anche in questa edizione, che premia il merito e la qualità, e tutti gli spettatori, la vera energia di un progetto d’arte e cultura che ha regalato alla Calabria grande promozione e a generazioni di calabresi e turisti eventi irripetibili ed emozioni indimenticabili!”.