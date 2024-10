Max Gazzè un timido che incanta Reggio Calabria

Dopo Max Weinberg e Alessandro Quarta, anche Max Gazzè ha fatto il pieno di pubblico e di entusiasmo al “Reggio Live Fest 2019”. Il cantautore romano ha offerto un live di oltre due ore di grande effetto grazie anche ad una scenotecnica efficace ed al gruppo di validi musicisti che lo ha accompagnato: Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Ferrari (tastiere) e Max Dedo (trombone), con una particolare sezione di fiati anche al femminile.

In una piazza Castello strapiena, l’energia di Gazzè ha trascinato tutti fino al ballo, come in un’enorme discoteca. “Sarà una grande festa di musica, un concerto bellissimo”, aveva affermato Ruggero Pegna, l’organizzatore della manifestazione reggina. E così indubbiamente é stato. Una festa di musica, luci, colori, simpatia, creatività e partecipazione, davanti ala magica location del Castello Aragonese.

Apertura del concerto con ‘L’origine del mondo’, brano tratto dall’ultimo album di Gazzè, ‘Alchemaya’. Poi inizia il viaggio a ritroso nei quasi 25 anni di carriera del cantautore nato a Roma ma di origini siciliane.

‘Il solito sesso’ una delle magie che incanta il Castello Aragonese, l’arrangiamento scelto per l’occasione vira con ancora più decisione sul jazz. ‘Vento d’estate’ è perfetta per accompagnare una serata torrida, probabilmente la più calda delle ultime settimane.

‘L’amore non esiste’ è un capolavoro che non ha bisogno di presentazioni, il brano rappresenta con ogni probabilità l’intensa e datata collaborazione ‘made in Roma’ di Gazzè con altri due autori di livello assoluto come Nicolò Fabi e Daniele Silvestri.

Non potevano mancare alcune canzoni imprescindibili della sua discografia: da “Cara Valentina”, da “Il timido ubriaco” a “Mentre dormi”, fino ad arrivare a “La favola di Adamo ed Eva” e “Sotto casa”.

Arriva il tempo dei bis finali, Gazzè ringrazia il pubblico di Reggio Calabria e si congeda con una versione particolare e accattivante di ‘Posso’, brano di Carl Brave (prossimo ospite in riva allo Stretto) che in questi mesi ha conquistato radio e piattaforme musicali.

foto: ansa.it