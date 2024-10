McDonald’s di Reggio Calabria il più solidale d’Italia

Il McDonald’s di Reggio Calabria Tangenziale é risultato il più solidale d’Italia grazie al contributo dato a “Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald” con la vendita delle olive all’ascolana solidali.

“L’iniziativa a sostegno della ‘Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald’, che opera in collaborazione con centri pediatrici di eccellenza per sostenere i bambini e le loro famiglie – é detto in un comunicato – ha incontrato la generosità di moltissimi italiani che hanno reso possibile la raccolta in due mesi di 493 mila euro. McDonald’s infatti ha donato alla Fondazione un euro per ogni porzione di olive acquistata negli oltre 560 ristoranti d’Italia. In questa occasione, i calabresi, ed in particolare i reggini, si sono dimostrati i più generosi. L’adesione all’iniziativa che ha coinvolto i clienti del McDonald’s di Reggio Calabria Tangenziale ha fatto registrare, in termini di vendite, con il 229% in più rispetto al 2016, la percentuale più alta di crescita a livello nazionale”.

fonte: ansa.it