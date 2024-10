Medicina a Reggio e futuro D. Alighieri, Zimbalatti indica la via

Che ne è stato della Federazione tra l’Università Mediterranea e la Dante Alighieri di Reggio Calabria? Le ultime notizie, che avevamo riportato sulle nostre pagine, risalgono alla fine del mese di aprile: con il via libera ai posti relativi ai corsi Tfa presso l’Università per Stranieri. Ma cosa riserva il futuro all’ateneo di via del Torrione? Lo abbiamo chiesto al Rettore prof. Giuseppe Zimbalatti, oggi, a margine della presentazione dell’offerta formativa dell’anno accademico 2024-2025.

“Proprio in queste settimane stiamo mettendo a frutto – ha spiegato Zimbalatti – una sinergia con l’Università Dante Alighieri per quanto riguarda i corsi di italiano e loro si stanno avvalendo della nostra logistica e delle nostre strutture per ospitare, dal punto di vista didattico, centinaia di studenti provenienti da tutto il mondo per l’erogazione dei loro corsi di italiano. In compenso, per tutto l’anno accademico saranno assicurati i corsi di lingua italiana per i nostri studenti stranieri che, grazie a Dio, stanno aumentando e ci auguriamo che aumentino sempre più.

Noi – ha ribadito il Rettore dell’UniRC – operiamo solamente a livello istituzionale. I nostri organi, il Senato accademico, il Consiglio amministrazione si sono già espressi favorevolmente ad una sinergia istituzionale con questa università importantissima per il nostro territorio. Siamo, come sempre, disponibili e vigili e in attesa che le istituzioni regionali e cittadine, nonchè il Ministero valutino e accolgano questa nostra disponibilità”.