Al Medinblu torna la musica con i Wolf & Moon

Prosegue la serie di eventi presso l’Hotel Medinblu, che con la Rassegna Contenitore di idee, condensa all’interno dei suoi ambienti una proposta artistica variegata, che spazia tra mostre di pittura, mostre fotografiche, incontri tematici, e fiore all’occhiello, una serie di concerti realizzati nella suggestiva cornice del terrazzo. Pochi posti stretti intorno agli artisti, drink gustosi, candele a suggellare la giusta atmosfera, ed un ambiente da music club internazionale.

La qualità dei Concerti è assicurata dalla joint venture con il Play Music, un festival che da 9 anni propone in città una serie di eventi musicali di artisti Internazionali, e giovani talentuosi musicisti provenienti da varie parti del globo.

Il 10 Marzo sarà l’occasione di ascoltare i Wolf & Moon, un duo formato da Stefany e Dennis, che farà presto parlare di se, grazie alle doti tecniche e compositive dei due; la musica vive della dicotomia delle loro voci e sposa un indie folk sognante con elementi di elettronica. Wolf & Moon portano il pubblico in un viaggio di storie raccolte nel loro girovagare per il mondo e raccontate durante i live attraverso parole, suoni e suggestioni. Stefany e Dennis si incontrano in Olanda e da li a poco si imbarcano in un viaggio attraverso gli Stati Uniti presentando la loro musica in luoghi storici come la Rockwood Music Hall e The Bitter End a New York, dove artisti come Bob Dylan e Lady Gaga hanno iniziato la loro carriera.Da lì sono stati invitati a esibirsi a San Francisco e Los Angeles, hanno iniziato a scrivere canzoni sulle loro esperienze e sulle persone che hanno incontrato … e hanno finito per suonare di fronte a Harry Belafonte, che li incita a scrivere canzoni e a credere in questo originale progetto.

Il loro album di debutto “Before It Gets Dark” arriva agli inizi del 2019, quando incontrano a Zurigo John Andersson, cantautore multiplatino e nominato ai Grammy, che da li a poco prende in mano la produzione del disco. La band è stata in tour in Australia, UK, Irlanda e Germania.

Si prevede un grande anno, poiché Wolf & Moon sono stati invitati ad esibirsi al SXSW FESTIVAL ad Austin.