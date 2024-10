Mediterranea, nuovo anno accademico. Occhiuto: ‘Distretto del sapere di grande eccellenza. La Calabria sia hub d’Europa’

Presente all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, anche il Governatore della Regione Roberto Occhiuto che, intercettato ai nostri microfoni, ha parlato del futuro dell’ateneo reggino.

Roberto Occhiuto chiarisce poi quale, a suo avviso, dovrebbe essere il ruolo della Calabria.

“L’impegno delle istituzioni è quello di creare le condizioni affinchè i nostri giovani possano rimanere in Calabria. Sono convinto che seminare tanti saperi in una parte del Paese, la Calabria, che può essere un hub dell’Europa verso il Mediterraneo e verso i Paesi che si svilupperanno nel corso dei prossimi anni, significa prepararsi a fare della Calabria una regione centrale non solo nel nostro Paese ma in Europa. Abbiamo perso tante occasioni in passato, speriamo di non perdere questa”.