MediterraneaMente alla Biennale del Giardino Mediterraneo
MediterraneaMente, il progetto innovativo di Antonia Di Lauro e studenti di architettura di Reggio Calabria per la Biennale del Giardino Mediterraneo. Partecipa al workshop e contribuisci alla realizzazione dell'installazione tramite il questionario online
17 Maggio 2013 - 10:24 | di Redazione
ll Progetto MediterraneaMente
Obiettivi e Attività
L’obiettivo principale di MediterraneaMente è di mettere in luce l’importanza delle piante non solo come elementi estetici, ma come parte integrante della cultura e storia mediterranea. Il workshop ‘Giardineggiare’ vedrà le scuole di paesaggio italiane confrontarsi sulla progettazione di giardini che rispecchiano questi temi.
Partecipando al questionario online, disponibile su SurveyMonkey, i cittadini possono contribuire attivamente alla raccolta di informazioni sulle specie vegetali significative per il loro immaginario culturale. Queste informazioni saranno poi utilizzate per creare l’installazione alla Biennale.
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