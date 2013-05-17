MediterraneaMente alla Biennale del Giardino Mediterraneo

MediterraneaMente, il progetto innovativo di Antonia Di Lauro e studenti di architettura di Reggio Calabria per la Biennale del Giardino Mediterraneo. Partecipa al workshop e contribuisci alla realizzazione dell'installazione tramite il questionario online

ll Progetto MediterraneaMente

MediterraneaMente è un’iniziativa guidata dall’architetto Antonia Di Lauro, realizzata con la collaborazione di studenti della facoltà di architettura di Reggio Calabria e coordinata dal prof. Vincenzo Gioffrè. Il progetto parteciperà all’edizione 2013 della Biennale del Giardino Mediterraneo, con l’obiettivo di esplorare il ruolo delle piante nella cultura e identità mediterranea attraverso installazioni temporanee che utilizzano specie vegetali del Mediterraneo.

Obiettivi e Attività

L’obiettivo principale di MediterraneaMente è di mettere in luce l’importanza delle piante non solo come elementi estetici, ma come parte integrante della cultura e storia mediterranea. Il workshop ‘Giardineggiare’ vedrà le scuole di paesaggio italiane confrontarsi sulla progettazione di giardini che rispecchiano questi temi.

Partecipando al questionario online, disponibile su SurveyMonkey, i cittadini possono contribuire attivamente alla raccolta di informazioni sulle specie vegetali significative per il loro immaginario culturale. Queste informazioni saranno poi utilizzate per creare l’installazione alla Biennale.