Reggio, tutto per la tua auto. Meduri Group apre un nuovo store in provincia – FOTO

Vendita accessori e kit sportivi, sensori parcheggio, batterie, componentistica meccanica ed elettrica per autoveicoli, pneumatici e cerchi in lega.

Nella periferia nord di Reggio Calabria, precisamente nel piccolo Comune di Campo Calabro apre un nuovo punto vendita di autoricambi dedicato agli amanti di auto e moto.

“Meduri Group“, con l’ormai noto punto vendita a Pellaro in via nazionale 327, ha aperto le porte di un secondo store nel pomeriggio di domenica 24 novembre. All’interno dei locali di Campo Calabro situato in via Zona Industriale 1D è possibile trovare tutto ciò che riguarda i veicoli a due e quattro ruote.

“La nostra attività nasce dalla storica autofficina “Meduri Pietro” nel lontano 1959 con sede a Pellaro – spiegano i fratelli Vincenzo e Carmelo Meduri – L’attività era conosciuta in tutta la provincia di Reggio, già all’epoca vantava numerosi clienti essendo una delle poche autofficine di grandi dimensioni. Abbiamo ereditato l’attività con la prematura scomparsa di nostro padre nel gennaio del 2001 quando ancora andavamo alle scuole superiori, e come si sa la morte di un genitore lascia un segno indelebile. Ma ci siamo rimboccati le maniche cercando di dare il nostro meglio. Siamo sempre stati al fianco di nostro padre e abbiamo deciso di proseguire e onorare il suo sogno, così nei primi mesi del 2002 abbiamo creato la società Meduri Group Srl”. Ricordo ancora le prime chiamate da parte dei fornitori ed il loro stupore quando conoscevano la nostra età. Con il passare degli anni siamo cresciuti professionalmente e abbiamo sentito la necessità di aprire un negozio di autoricambi in una sede separata dalla nostra autofficina. La giovane età ci ha aiutato molto ad essere forti e a superare tutte le difficoltà. Ringraziamo tutti gli amici, i clienti ed i nostri fornitori storici nonché gli amici fraterni che ci hanno dato fiducia e stima aiutandoci a realizzare, in un periodo difficilissimo per il mondo del lavoro, il nostro nuovo store“.

Il nuovo punto vendita di ricambi è stato accolto positivamente, grazie all’intraprendenza dei fratelli Meduri che, sebbene molto giovani, dimostrano di avere tutte le qualità necessarie per un’attività vincente.

“Sono certo che, in futuro, diverrai l’azienda di ricambi auto più rappresentativa dell’intera Calabria. Un fortissimo in bocca al lupo ad un cliente che considero amico e per il quale nutro una forte stima e ammirazione”.

Questo uno dei tanti messaggi che Vincenzo Meduri ha ricevuto dall’azienda leader nel settore V.A.M.A.

Ancor prima di iniziare la sua attività Meduri Group Autoricambi e Accessori ha già conquistato il favore degli avventori.