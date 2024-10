Melito, la Fidapa incontra Chiara Francini

In occasione del Tour in Calabria per la presentazione del suo ultimo romanzo, edito da Rizzoli,“ Mia madre non lo deve sapere”, Chiara Francini farà tappa a Melito Porto Salvo, ospite della sezione Fidapa, Venerdi 30 Novembre alle ore 16.30 presso l’ex Mercato coperto.

La storia di Chiara continua con una trama sorprendente, ricca di colpi di scena. Nel Romanzo emergono l’amore, l’amicizia,la famiglia,sentimenti e certezze fondamentali. Proprio sui rapporti familiari si snoda gran parte della narrazione.

Chiara, cresciuta con due papà, vedrà la sua esistenza sconvolta dal ritorno della madre biologica Eleonora.Un incontro che destabilizzerà non poco la protagonista, tuttavia pronta a risalire da questo shock. Nel corso della serata si potrà acquistare il libro presso la postazione della libreria Ave,all’interno della sala.

A conclusione Chiara Francini sarà disponibile a fare un self e ad autografare il romanzo acquistato dai fans.