Meloni: ‘Raggiunto l’accordo con la Commissione Ue sul dl bollette’

Dopo due giorni di lavori serrati, che hanno visto i leader Ue impegnati su dossier importanti e divisivi come il prossimo bilancio europeo, il contenimento dei prezzi dell’energia e la gestione delle frontiere esterne, la premier italiana Giorgia Meloni lascia Bruxelles mostrando soddisfazione per i risultati ottenuti. In un punto stampa conclusivo, la presidente del Consiglio ha espresso particolare soddisfazione per l’accordo raggiunto con la Commissione europea sul decreto bollette, che “ci consente di intervenire sulla formazione del prezzo dell’elettricità e sull’impatto che il costo del gas ha sul prezzo dell’elettricità e quindi, soprattutto, ci consente sostanzialmente di intervenire per abbassare le bollette”.

Meloni si è detta anche “ottimista” dopo il confronto avuto con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen “sulle richieste che l’Italia ha fatto in materia di maggiore flessibilità per affrontare la situazione complessa che chiaramente tutti gli Stati membri stanno affrontando. Mi pare che si stiano facendo significativi progressi e penso che ci siano i margini per avere maggiore flessibilità”.

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I costi dell’energia, le importazioni e la revisione delle regole

Ai leader degli Stati membri “ho provato a spiegare anche con degli ausili grafici come alcune scelte, da un certo anno in poi, abbiano fatto lievitare i costi dell’energia per le nostre imprese e come questo abbia comportato un processo di deindustrializzazione in Europa”.

Si tratta di “industrie che producevano beni che oggi importiamo da Paesi che non hanno i nostri stessi standard ambientali”, ha spiegato Meloni.

“Quindi, quando le regole producono delle distorsioni, quelle regole vanno corrette. È il lavoro che l’Italia cerca di fare dall’inizio. Anche su questo mi pare che stiamo facendo passi in avanti”.

Le priorità sulla competitività

Il clima è quindi quello della soddisfazione e, nelle conclusioni del vertice sulla competitività, “il Consiglio europeo ha recepito diverse priorità promosse dall’Italia”, scriveva in mattinata Palazzo Chigi. In particolare, la necessità di ridurre i costi dell’energia, tutelare la produzione industriale europea e intervenire, nel quadro della revisione in corso del sistema Ets, sulla volatilità dei prezzi della CO2 e sul loro impatto sui costi dell’elettricità, in linea con il contributo di riflessione italo-ceco presentato alla vigilia dell’appuntamento europeo.

Le frontiere esterne, la crisi di Ceuta e la collaborazione con la Spagna

Anche sul fronte migratorio Meloni registra un avvicinamento alle posizioni italiane, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza delle frontiere esterne, dove ha trovato un’alleata di ferro nella premier danese Mette Frederiksen, che ha attaccato il premier spagnolo Pedro Sanchez.

A dare linfa alla discussione sul tema sono state proprio le immagini dell’estate provenienti da Ceuta, dove circa 80 mila persone hanno attraversato la frontiera spagnola senza che vi fossero efficaci misure di contenimento. Scene che hanno preoccupato i governi europei e che, nel caso di Roma, hanno portato alla sospensione di Schengen con la Spagna.

L’Italia ha rinnovato la sospensione per altri sette giorni e, in un quadro di rinnovata collaborazione con il governo spagnolo, i ministri dell’Interno dei due Paesi lavoreranno insieme per individuare una soluzione comune che garantisca la sicurezza. Quello sulla migrazione sarà un dibattito che proseguirà fino al prossimo Consiglio europeo, ma Meloni registra positivamente l’annuncio della Commissione europea di nuove misure e di una valutazione con gli Stati membri per definire una cornice che consenta di fornire risposte immediate in caso di crisi.

“Per noi è molto importante perché ricorderete che abbiamo posto il problema mesi e mesi fa, molto prima anche della crisi di Ceuta, e l’abbiamo fatto con uno dei nostri disegni di legge sulla sicurezza”, ha detto.

Il confronto sul quadro finanziario pluriennale

Sul dossier più complesso del vertice, quello relativo al prossimo quadro finanziario pluriennale, Meloni ha convocato, insieme alla Romania, 17 Paesi che difendono la politica di Coesione. Una formazione che ha l’obiettivo di proteggere i fondi destinati alle regioni e all’agricoltura. Un blocco che si contrappone ai Paesi frugali, i quali chiedono invece una riduzione significativa dei principali capitoli di spesa del bilancio europeo. La discussione è talmente polarizzata che la negotiating box presentata appena una settimana fa dalla presidenza irlandese è stata già accantonata e la palla è tornata nelle mani del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, che presenterà una nuova proposta in vista di un Consiglio europeo straordinario previsto per novembre. Se l’obiettivo di Costa resta quello di chiudere l’accordo entro la fine dell’anno, i Paesi frugali non escludono di prolungare il negoziato pur di ottenere concessioni sui contenuti del bilancio. Se l’Italia può tornare a casa soddisfatta per i segnali ricevuti, sul tavolo dei leader i fascicoli rimangono aperti e in attesa di ulteriori approfondimenti.

Fonte: AGI