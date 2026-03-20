Meloni: ‘Confido nel via libera dell’UE al decreto bollette’

La premier Giorgia Meloni ha dichiarato al termine del Consiglio europeo che “ci sarà una trattativa” ma si dice “confidente” che la Commissione Ue darà il via libera al decreto bollette italiano.

Meloni ha sottolineato che il confronto sul sistema Ets (Emission Trading System) è stato “utile”, aggiungendo che a giugno ci saranno risposte concrete per affrontare le problematiche legate al caro energia.

Le parole di Ursula von der Leyen

“Per quanto riguarda la situazione italiana, siamo impegnati a lavorare molto da vicino con il governo italiano sul decreto bollette, in linea con l’orientamento delle conclusioni del Consiglio europeo”, ha affermato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. La von der Leyen ha poi anticipato che a partire da lunedì inizieranno le consultazioni e che sono fiduciosi di poter fare progressi per affrontare, nel breve termine, le specificità italiane.

Aiuti di Stato e flessibilità per i Paesi Ue

La presidente della Commissione europea ha anche annunciato che verrà data ulteriore flessibilità ai Paesi membri dell’Ue riguardo all’uso degli aiuti di Stato per contrastare il caro energia, permettendo ai governi di intervenire più efficacemente.

Fonte: Ansa