Memorial Morelli: trionfo neroarancio

Si tinge di neroarancio il settimo memorial “Alberto Morelli” che ha visto protagonista la Bermé Viola Basket sul parquet di Legnano. I ragazzi di coach Giovanni Benedetto si sono imposti in finale contro Legnano con il punteggio di 79-76 (Brackins 26, Freeman 17, Ghersetti 12, Spinelli 9, Lupusor 7, Rullo 4, Mordente 4). Nella semifinale, giocata sabato, i neroarancio avevano superato Derthona Basket per 75 a 66. Soddisfazione personale per Craig Brackins (in finale 26 punti e 15 rimbalzi), premiato quale migliore giocatore del torneo.

Fonte: www.violareggiocalabria.it