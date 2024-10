Menez-Reggina, amaranto in forte pressing: filtra ottimismo

Trattativa no stop, a oltranza. La Reggina non molla per Jérémy Menez: i contatti vanno avanti senza soluzione di continuità.

Questo quanto afferma l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà.

I contatti stanno procedendo in modo proficuo, ed è un passaggio da tenere in considerazione. Si impone sempre un minimo di giusta e rigorosa prudenza: per certe cose contano gli accordi totali e le firme. Tuttavia la Reggina, che aspetta il Consiglio Federale di lunedì per il riconoscimento della promozione in B, ritiene di aver fatto una proposta molto importante. Attesa, prudenza ma anche fiducia: la Reggina non molla la pista Menez.