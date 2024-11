Mengoni a Reggio Calabria, cresce l’attesa. Il nuovo singolo esce il 14 ottobre

Sarà in radio dal 14 ottobre Sai che, il nuovo singolo di Marco Mengoni che anticipa Marco Mengoni Live (Sony Music), il prossimo progetto discografico in uscita il 25 novembre, ultimo capitolo della playlist in divenire che racconterà la sua avventura dal vivo partita a maggio 2015 davanti a oltre 300 mila persone. Nel doppio cd (più dvd) anche cinque inediti e un duetto internazionale.

Marco Mengoni Live sarà disponibile in tre diverse versioni: la prima conterrà i due cd e il dvd live insieme al duetto e i 5 inediti. La seconda versione conterrà anche i due album che hanno dato vita alla playlist in divenire, Parole in circolo e Le cose che non ho, e un libro fotografico. Nella terza a tiratura limitata, ci sarà il dvd di Tutto in una notte, un visual live, speciali occhiali CardBoard 360 per vedere alcuni contenuti video ad hoc caricati nella sezione apposita della app e altri gadget esclusivi. Mengoni è pronto anche a ripartire in tour dal 12 novembre per 13 date in tutta Italia e poi in Europa.