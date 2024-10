“Mercato Amaranto”, l’appuntamento alle ore 20: ospite Massimo Taibi

Come ogni settimana torna l’appuntamento con “Mercato Amaranto” in onda su City Now Sport alle ore 20,00. Sarà il solito riepilogo della settimana per quello che riguarda le trattative della Reggina tra operazioni in entrata e soprattutto in uscita. De Falco, Baclet, Ungaro, Petermann e Mastrippolito da piazzare. Un attaccante e due esterni da acquistare.

Ampio spazio anche ai calendari della Serie C, scopriremo insieme quale sarà il cammino della Reggina in questo campionato.

Ne parleremo con il diesse Massimo Taibi, pronto a rispondere alle domande dei tifosi da casa.