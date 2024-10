Mercato Reggina: incontro Torino-Cucchietti in settimana, Taibi…

Continua a muoversi freneticamente Massimo Taibi. Il neo Direttore Sportivo della Reggina, come sottolineato a più riprese, sta cercando di intrecciare relazioni con diversi club di Serie A. L’obiettivo dell’ex portiere, ovviamente, è quello di ottenere i migliori prospetti delle formazioni Primavera delle società di massima serie, in primis Parma e Sassuolo. Ma non solo: uno degli giocatori più ricercati dal DS risponde al nome di Tommaso Cucchietti, reduce da un ottimo campionato in riva allo Stretto, ma di proprietà del Torino, a cui è stato richiesto più volte il rinnovo del prestito concesso nell’estate del 2017.

Prima di una qualsivoglia risposta, tuttavia, il ragazzo dovrà necessariamente rivedere la scadenza del proprio contratto con i granata. L’attuale legame, infatti, scade nel giugno del 2019. Nel corso della prossima settimana, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarà un incontro fra le parti. Difficilmente arriverà una fumata nera – Cucchietti rappresenta un patrimonio per il Torino stesso – ma si dovrà capire quali saranno i piani del DS dei piemontesi, Gianluca Petrachi.

Le opzioni, principalmente, sono due: andarsi a giocare le proprie – ottime – carte in B, con il rischio, comunque, di vivere un’annata da spettatore, oppure scegliere di vivere nuovamente una stagione da protagonista in C. Categoria nella quale, a quel punto, Cucchietti riserverebbe grande preferenza verso la Reggina. Nella quale potrebbe crescere esponenzialmente, anche grazie al supporto di due santoni come Belardi, nominato responsabile del settore giovanile, e proprio Taibi.

