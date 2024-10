Viola Basket, il ritorno di Fallucca

Un altro acquisto in casa neroarancio, questa volta si tratta di un gradito ritorno.

NOTA 11 • UNA “STELLA” ALLA VIOLA

Viola Reggio Calabria informa circa sottoscrizione di biennale secco con l’atleta sig. Matteo Fallucca.

Romano del ’93, Matteo è cresciuto nel “pozzo di San Patrizio” della Stella Azzurra. Ala/guardia di 196 cm per 92 kg, ha chiuso nella sua ultima stagione (A2 con Unieuro Forlì) con 19,1 minuti e 6,5 punti circa di media in 27 gare di regular season. Nelle tre stagioni precedenti, sempre in A2, ha giocato per Reggio Calabria/Chieti (2016-17), Barcellona Pozzo di Gotto (2015-16), Matera (2014-15).