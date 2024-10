A Messina l’arancino entra nel Guinness: è il più grande del mondo

Alto 60 cm con un diametro di 55 cm è stato giudicato come il più grande arancino al mondo

E’stato messo a segno dal panificio Panyllo il record dell’arancino più grande del mondo. La gara si è svolta a Messina in Piazza Duomo.

Il titolo è stato assegnato da Lorenzo Veltri, giudice del Guinness World Records, noto per la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5 Lo Show dei Record, con Gerry Scotti.

Il megarancino ha raggiunto il peso di 56,200 chili per 60 cm di altezza e 55 cm di diametro, superando ampiamente il precedente record di 32,7 Kg ottenuto nel 2019 a Catania.

La scenografica cottura nella grande pentola, la pesata e la verifica degli ingredienti dopo aver aperto l’arancino, sono stati i momenti clou, sotto l’occhio vigile del rigoroso giudice Lorenzo Veltri, coadiuvato dall’ispettore metrico Salvatore Ciulla e dalla biologa Rosalba Comerci.

“Siamo felici per noi, per Messina e per tutta la categoria del settore della rosticceria della città”.

Questo il primo commento a caldo di Stefano e Davide Ferro, titolari del panificio.

“E’ una grande emozione aver ottenuto il prestigioso titolo internazionale – hanno detto -, dopo un lavoro intenso durato settimane e un grande sforzo organizzativo”.

Presente anche il sindaco di Messina.

ansa.it