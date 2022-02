Meteo Reggio: bel tempo fino a venerdì, si placa anche il vento nel weekend

Dopo il freddo di fine gennaio e di questo inizio di febbraio, sembra esser finalmente arrivata una tregua per la città dello Stretto. A Reggio Calabria, infatti, le basse temperature non sono esattamente la normalità, ma più un'eccezione. Oggi, e nei prossimi giorni, comunque, secondo quanto riportato da Meteo 3B, la situazione dovrebbe ristabilirsi.

Previsioni meteo Reggio Calabria

Mercoledì 9 febbraio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2760m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 10 febbraio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3384m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 11 febbraio

Giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3057m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.