Meteo Reggio Calabria: tempo variabile e piogge sparse

Le previsioni per martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio a Reggio Calabria

Giorni di sole e vento, ma anche qualche sprazzo di pioggia. Febbraio a Reggio Calabria è sempre un’incognita e le temperatura di questi giorni confermano il trend. Come saranno le prossime giornate? Ce lo dicono le previsioni di Meteo3B per martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio.

Il Meteo a Reggio Calabria

Martedì, 15 febbraio

Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2134m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Mercoledì, 16 febbraio

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 0.7mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1406m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì, 17 febbraio

Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata di giovedì la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2660m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.